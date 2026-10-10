Metro de Quito desmiente responsabilidad en el corte de energía del norte de la capital

El Metro de Quito se pronunció tras corte de luz en Quit

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito emitió un pronunciamiento oficial para aclarar la situación registrada tras las fallas en el suministro eléctrico que afectaron a varios sectores del centro-norte de la capital.

La aclaración surge luego de que los primeros reportes de la jornada vincularan los inconvenientes energéticos en zonas residenciales y comerciales con supuestas maniobras o trabajos realizados en la infraestructura del subsistema de transporte subterráneo.

Ante estas versiones, la entidad desmintió categóricamente que los trabajos, la maquinaria o las operaciones del Metro hayan provocado la suspensión del servicio eléctrico en la superficie.

A través de sus canales oficiales, las autoridades del sistema de transporte precisaron que sus instalaciones no guardan relación directa con las eventualidades operativas sufridas en la red de distribución local que abastece a los barrios del norte metropolitano.

@ElectricaQuito COMUNICADO https://t.co/VIUeuIkPRk — Metro de Quito (@MetrodeQuito) October 11, 2026

Asimismo, la empresa administradora del Metro solicitó de manera explícita a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) llevar a cabo una verificación técnica rigurosa sobre el origen del incidente.

De igual forma, instó a la entidad distribuidora de energía a rectificar la información emitida en un inicio, con el objetivo de brindar certitud a la ciudadanía y evitar especulaciones sobre las causas reales de la falla.

Para tranquilidad de los usuarios, el Metro de Quito recordó que la operación del tren subterráneo cuenta con subsistemas de alimentación eléctrica independientes y aislados del sistema de distribución residencial y comercial.

Esta arquitectura técnica garantiza que el servicio de transporte masivo continúe funcionando de forma continua y segura, sin generar interferencias ni sobrecargas en la red eléctrica general de la ciudad.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la transparencia y la calidad en la prestación del servicio público para todos los quiteños.

Mientras la Empresa Eléctrica Quito avanza en las inspecciones técnicas para restablecer por completo el flujo energético en los sectores afectados, el Metro mantendrá la normalidad en sus itinerarios y frecuencias a lo largo de todas sus estaciones.