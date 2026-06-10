Portugal gana 2-1 a Nigeria pese a ocasiones falladas por Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal en el amistoso previo al Mundial

Portugal ultimó su preparación para el Mundial de Norteamérica (11 de junio-19 de julio) con una victoria 2-1 sobre Nigeria este miércoles en un amistoso en Leiría (centro de Portugal), donde Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar pese a sus repetidos intentos.

El atacante del Chelsea Pedro Neto abrió el marcador con un disparo cruzado con la zurda (1-0, minuto 23'), pero Nigeria devolvió la igualdad al marcador gracias a Akor Adams, que consiguió irse de tres defensas lusos para introducir el balón entre las piernas del arquero Diogo Costa (1-1, 38').

El extremo de la Juventus Francisco Conceiçao dio la victoria a la Seleçao con un disparo cruzado con la pierna izquierda (2-1, 75').

Cristiano Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, falló varias buenas ocasiones y no pudo despejar las dudas que persisten sobre sus posibilidades en el Mundial, que afronta ya con 41 años.

Ya en el inicio del partido, CR7 tuvo una gran oportunidad de anotar, en el 9', pero envió desviado tras recibido de Nelson Semedo.

El capitán de los portugueses envió luego por encima del larguero (34') de cabeza y en el 50' tiró fuera con la izquierda, cuando tenía todo a favor ante el arquero nigeriano.

El seleccionador español de Portugal, Roberto Martínez, pudo contar ya con su plantel al completo, con la presencia en el partido de los cuatro jugadores del país que ganaron la Liga de Campeones europea con el Paris Saint-Germain.

En su primer amistoso de esta preparación mundialista, Portugal había ganado 2-1 a Chile cerca de Lisboa, con tantos entonces de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes.

Portugal viaja el viernes rumbo a su campamento base durante el Mundial, que estará instalado en Palm Beach (Florida, sur de Estados Unidos).

Su entrada en liza está prevista el 17 de junio, en Houston, contra la República Democrática del Congo, dentro de un grupo K donde luego se enfrentará a Uzbekistán y Colombia.

Nigeria es uno de los ausentes destacados del Mundial 2026 después de no conseguir clasificarse en las eliminatorias de la zona africana.