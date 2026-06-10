Un estudiante asesinado y otro herido en ataque armado afuera de la unidad educativa Manta

Exteriores de la Unidad Educativa Fiscomisional de Manta, provincia de Manabí, tras la balacera de este 10 de junio de 2026.

Los exteriores del plantel fueron nuevamente escenario de una balacera. Esta vez, el hecho ocurrió en la Unidad Educativa Fiscomisional Manta, en el centro del puerto manabita.

El ataque armado se registró cerca del mediodía de este 10 de junio de 2026 y dejó un estudiante, de 15 años, asesinado.

Según información preliminar, el adolescente estaba en una vereda frente a la institución, cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes dispararon por varias ocasiones en su contra.

Pese al pronto traslado hacia una casa de salud, el alumno -identificado como Maikel Mero Pachay- falleció poco después de su ingreso.

Otro compañero, que estaba junto a él resultó herido, pero permanece en condiciones estables.

No es el primer ataque armado

El pasado 1 de junio, en los exteriores del mismo colegio, se registró un ataque armado que cobró la vida del estudiante Gabriel Mero y varios heridos.

Esto generó preocupación entre estudiantes, docentes y padres de familia, pues sucedió en las inmediaciones del plantel y durante el desarrollo de la jornada educativa.

Manta registra más de 210 muertes violentas en lo que va de 2026.