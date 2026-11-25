Desfile de 52 mercados genera cierres viales en el Centro Histórico este 25 de noviembre

Las calles del Centro Histórico de Quito se llenaron de música, comparsas y baile este miércoles 25 de noviembre de 2026.

Cerca de 52 mercados del Distrito Metropolitano participan en el desfile ‘Los mercados saludan a Quito’, una celebración organizada por comerciantes y trabajadoras para rendir homenaje a la capital por sus fiestas de fundación.

El desfile comenzó a las 08:00 y recorrió las calles del centro de la ciudad.

La jornada reúne bandas, agrupaciones y comparsas preparadas por los participantes de los mercados.

El recorrido inició en la calle Asunción y la avenida 10 de Agosto, y continúa hacia la plaza de Santo Domingo por la calle Guayaquil.

Desfile de los mercados de Quito: recorrido y horarios

La programación de este miércoles contempla actividades hasta las 16:00, según la planificación de movilidad.

Sin embargo, durante la mañana, el paso de las comparsas concentró la atención de vecinos y asistentes que se acercaron al Centro Histórico para acompañar la celebración.

Cierres viales y rutas alternas en el Centro Histórico

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) activó un operativo desde las 06:00 para controlar la circulación durante el evento.

Los agentes gestionan los cierres viales y realizan controles para evitar que los vehículos permanezcan mal estacionados en las zonas restringidas.

Para circular por los alrededores, la AMT recomendó utilizar como rutas alternas:

Av. Mariscal Sucre

Velasco Ibarra

Gran Colombia

Pichincha y Patria

Viaducto 24 de Mayo

Las restricciones se mantienen mientras se desarrolla el desfile y avanzan las agrupaciones participantes.