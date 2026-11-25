Quito se llena de música y comparsas: 52 mercados desfilan por las fiestas de fundación
Trabajadoras y comerciantes de cerca de 52 mercados del Distrito Metropolitano participan en el desfile ‘Los mercados saludan a Quito’.
Desfile de 52 mercados genera cierres viales en el Centro Histórico este 25 de noviembre
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Actualizado:
25 nov 2026 - 12:10
Las calles del Centro Histórico de Quito se llenaron de música, comparsas y baile este miércoles 25 de noviembre de 2026.
Cerca de 52 mercados del Distrito Metropolitano participan en el desfile ‘Los mercados saludan a Quito’, una celebración organizada por comerciantes y trabajadoras para rendir homenaje a la capital por sus fiestas de fundación.
El desfile comenzó a las 08:00 y recorrió las calles del centro de la ciudad.
La jornada reúne bandas, agrupaciones y comparsas preparadas por los participantes de los mercados.
El recorrido inició en la calle Asunción y la avenida 10 de Agosto, y continúa hacia la plaza de Santo Domingo por la calle Guayaquil.
Desfile de los mercados de Quito: recorrido y horarios
La programación de este miércoles contempla actividades hasta las 16:00, según la planificación de movilidad.
Sin embargo, durante la mañana, el paso de las comparsas concentró la atención de vecinos y asistentes que se acercaron al Centro Histórico para acompañar la celebración.
Cierres viales y rutas alternas en el Centro Histórico
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) activó un operativo desde las 06:00 para controlar la circulación durante el evento.
Los agentes gestionan los cierres viales y realizan controles para evitar que los vehículos permanezcan mal estacionados en las zonas restringidas.
Para circular por los alrededores, la AMT recomendó utilizar como rutas alternas:
- Av. Mariscal Sucre
- Velasco Ibarra
- Gran Colombia
- Pichincha y Patria
- Viaducto 24 de Mayo
Las restricciones se mantienen mientras se desarrolla el desfile y avanzan las agrupaciones participantes.
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