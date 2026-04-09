Quito: Versalles y Gaspar de Carvajal se cerrarán por obras de rehabilitación

Los trabajos de rehabilitación en las calles Versalles y Gaspar de Carvajal, al norte de Quito, se retomarán el 11 de abril de 2026.

La obra consiste en la renovación de los primeros 3,5 kilómetros de vías que conectan los barrios Mariana de Jesús, Las Casas, La Gasca, Santa Clara y Larrea.

Según la información, la Versalles retoma su intervención desde la Colón y avanzará por tramos hasta llegar a la calle Bogotá en un plazo de 90 días.

Mientras que en la Gaspar de Carvajal, los trabajos continúan desde la calle Selva Alegre y llegarán hasta la calle Gilberto Gatto Sobral en 45 días.

Conozca las rutas alternas

Mientras duren las obras, cuyos trabajos se incluirán en fines de semana y feriados, habrá cierres totales de vía en los tramos intervenidos.

La ciudadanía debe tomar en cuenta que, para la calle Versalles, el transporte público se desviará por las avenidas América y 10 de Agosto.

De su parte, para Gaspar de Carvajal, las rutas alternas serán la calle La Isla y la avenida La Gasca.