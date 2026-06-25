Siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar deja dos heridos: vía parcialmente habilitada

Un siniestro de tránsito se registró la tarde de este jueves 25 de junio de 2026 en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector La Argelia, en Quito.

La emergencia dejó dos personas heridas y provocó una restricción parcial de la circulación vehicular en sentido sur-norte.

Siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que sus equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas afectadas.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a dos ocupantes involucrados en el accidente antes de su traslado para recibir atención médica.

Camión terminó con graves daños

Tras la colisión, un camión de color blanco quedó con la parte frontal de la carrocería completamente destruida, evidenciando la fuerza del impacto.

Las autoridades realizaron labores de atención y aseguramiento de la zona mientras se retiraban los vehículos involucrados.

Vía parcialmente habilitada

Como consecuencia de la emergencia, la circulación en la avenida Simón Bolívar permaneció parcialmente habilitada en sentido sur-norte.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones del personal desplegado en el sitio mientras concluyen las labores de atención y limpieza de la vía.