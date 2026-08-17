Trabajadores de limpieza del Hospital Pablo Arturo Suárez denuncian tres meses sin sueldo

“Ya me pidieron la casa”: El dramático relato de los empleados de limpieza impagos en Quito

Trabajadores encargados de la limpieza del Hospital Pablo Arturo Suárez, en Quito, protestaron este lunes 17 de agosto de 2026 para exigir el pago de tres meses de salarios.

Los trabajadores se concentraron en los exteriores de la casa de salud con consignas como “hoy no hay limpieza, queremos que nos paguen”.

Según sus testimonios, llevan tres meses sin recibir sus salarios y hasta el momento no tienen una fecha definida para el pago.

Una de las trabajadoras contó que la falta de ingresos ya afecta directamente a las familias. “Ya me pidieron la casa y tengo que desocupar”, relató al referirse a las dificultades que enfrenta para pagar sus obligaciones.

Otros trabajadores señalaron que tienen deudas con bancos y problemas incluso para cubrir el transporte.

Empresa y hospital se responsabilizan por los pagos

Los trabajadores aseguran que existe un cruce de responsabilidades entre el hospital y la empresa contratista encargada del servicio de limpieza.

Según los testimonios recogidos durante la protesta, desde la administración de la casa de salud se habría señalado a la empresa como responsable de los atrasos en el pago de la nómina.

Los manifestantes también denuncian que enfrentan amenazas de despido por participar en la protesta.

Aseguran que faltar al puesto de trabajo puede generar multas de hasta 35 dólares, situación que, según indican, aumenta la presión sobre quienes reclaman sus salarios.

También reclaman liquidaciones pendientes

Además de los tres meses de sueldos atrasados, los trabajadores señalan que existen liquidaciones que tampoco habrían sido entregadas.

Una de las manifestantes afirmó que hay madres y padres de familia que ya no tienen dinero para comprar alimentos y que sienten que ninguna de las partes asume la responsabilidad por el retraso.

Los trabajadores sostienen que el problema podría repetirse en otros hospitales y piden una respuesta que permita resolver el pago de los salarios pendientes.