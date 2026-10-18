Tráiler se estrelló en la avenida Simón Bolívar; jabas de cerveza quedaron sobre la calzada

Tráiler cargado con cervezas se estrella contra un poste en la avenida Simón Bolívar, en Quito

Un tráiler cargado con cervezas sufrió un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar, en el sector de María Barreto, cerca de una universidad de la zona

Según el reporte del ECU 911, el hecho se produjo por una pérdida de carril de circulación. El vehículo terminó estrellándose contra un poste ubicado en el carril derecho, en sentido norte-sur de esta arteria vial de Quito.

#Quito | Desde la Sala Operativa del #ECU911 se coordinó la atención de un percance vial. Un tráiler chocó contra un poste en la av. Simón Bolívar y María Barreto, cerca de la UIDE. Oportunamente se coordinó la atención con @AMT_Quito y @ElectricaQuito, cuyos equipos acudieron al sitio para atender la emergencia. Según el reporte, el siniestro se produjo por pérdida de carril de circulación. No se registraron personas heridas ni fallecidas. — Coordinación Zonal 2-9 ECU 911 Quito (@ECU911Quito) October 18, 2026

Tras el impacto, varias jabas de cerveza quedaron sobre la calzada, mientras que también se reportaron postes afectados como consecuencia del impacto.

La atención del siniestro fue coordinada con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa Eléctrica Quito, cuyos equipos se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y realizar las labores.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se registraron personas heridas ni fallecidas como consecuencia del siniestro.