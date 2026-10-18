Tráiler se estrelló en la avenida Simón Bolívar; jabas de cerveza quedaron sobre la calzada
Un siniestro ocurrió en el sentido norte-sur, cerca de una universidad en la avenida Simón Bolívar. Un tráiler se chocó
Tráiler cargado con cervezas se estrella contra un poste en la avenida Simón Bolívar, en Quito
AMT
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Actualizado:
18 oct 2026 - 16:29
Un tráiler cargado con cervezas sufrió un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar, en el sector de María Barreto, cerca de una universidad de la zona
Según el reporte del ECU 911, el hecho se produjo por una pérdida de carril de circulación. El vehículo terminó estrellándose contra un poste ubicado en el carril derecho, en sentido norte-sur de esta arteria vial de Quito.
Tras el impacto, varias jabas de cerveza quedaron sobre la calzada, mientras que también se reportaron postes afectados como consecuencia del impacto.
La atención del siniestro fue coordinada con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa Eléctrica Quito, cuyos equipos se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y realizar las labores.
De acuerdo con el reporte preliminar, no se registraron personas heridas ni fallecidas como consecuencia del siniestro.
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