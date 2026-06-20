Volcamiento de vehículo deja mujer herida en la avenida Occidental, al norte de Quito
Mujer de 50 años resultó herida tras volcamiento de su vehículo en la av. Occidental, al norte de Quito.
Mujer resultó herida tras accidente de tránsito al norte de Quito
Bomberos Quito
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Actualizado:
20 jun 2026 - 18:51
El volcamiento de un vehículo, debido a un choque, dejó una persona herida la tarde de este 20 de junio de 2026, en Quito.
Se trata de una mujer de 50 años quien tras ser estabilizada fue trasladada a una casa de salud.
Autoridades asistieron asistir la emergencia
El hecho sucedió aproximadamente a las 18:00 en la avenida Occidental y Mañosca, sector Rumipamba.
De acuerdo con información de Bomberos la alerta refiere a "un accidente de tránsito con una persona herida".
Debido al hecho se registra fuerte congestión vehicular en la zona.
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