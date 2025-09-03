16 militares fueron detenidos por la filtración de información de operaciones en la frontera

Imagen referencial de un operativo contra la minería ilegal ejecutado en Gualaquiza, el martes 2 de septiembre del 2025.

La Policía Nacional detuvo a 16 militares y cinco civiles durante allanamientos ejcutados por Fiscalía en varias provincias del país, este miércoles 3 de septiembre del 2025.

Las 21 personas son investigadas por la filtración de operaciones militares en curso que se ejecurtaban en la zona fronteriza.

El Ejército ecuatoriano confirmó que los sospechosos fueron detenidos durante allanamientos en unidades militares y en domicilios particulares, tras meses de investigaciones.

La Fuerza Terrestre presentó una denuncia en la Fiscalía de Loja y entregó evidencias sobre la presunta venta y fuga de información desde una unidad militar de la jurisdicción.

La entidad castrense dijo que "la institución no tolerará bajo ninguna circunstancia actos que vulneren el honor militar ni que comprometan la seguridad del Estado".

Además, dijo que "las autoridades competentes determinarán las responsabilidades correspondientes, mientras el Ejército continuará cooperando con las investigaciones, con absoluta apertura y firmeza, en apego al principio de cero tolerancia frente a la corrupción".