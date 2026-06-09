La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

Un adolescente de 17 años fue asesinado a tiros en Manta. El hecho sucedió la noche del martes 9 de junio de 2026.

El nuevo caso de violencia que conmocionó a los vecinos se registró en el barrio Nueva Esperanza, de la parroquia Eloy Alfaro.

De acuerdo con la información preliminar, el menor habría salido de su vivienda hacia la tienda, cuando recibió varios disparos por parte de dos sujetos.

Incremento de violencia en Manta

Las heridas mortales provocaron la muerte instantánea del adolescente a quien su familia trató de reanimar sin éxito.

Agentes policiales anunciaron que continuarán con las investigaciones para conocer las motivaciones del hecho y dar con los responsables.

De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en lo que va del año, Manta registra 218 muertes violentas.

Moradores del sector exigen mayor seguridad a las autoridades, también que se incremente la presencia de autoridades en la zona para contener la violencia.