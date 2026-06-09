Sicarios asesinan a joven en el centro de Esmeraldas

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un joven de 23 años fue asesinado a tiros en Esmeraldas, la tarde del martes 9 de junio de 2026.

El hecho se registró en el centro de la ciudad, en las calles El Oro y Panamá, a pocas cuadras de varias unidades educativas.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el ciudadano que se encontraba en la vía pública.

Moradores exigen mayor seguridad a las autoridades

La víctima cayó tendida en la calzada con múltiples heridas de bala. El hecho causó conmoción en la ciudadanía debido al alto tránsito de estudiantes que se registra en el sector.

Las autoridades indicaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer las causas del hecho y localizar a los responsables de este nuevo hecho violento.

Mientras tanto, moradores del sector hacen un llamado a incrementar las medidas de seguridad e intensificar los patrullajes en la zona.