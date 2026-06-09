Balacera en el centro de Guayaquil dejó una persona herida

Una balacera en la av. Quito, entre Colón y Alcedo, centro de Guayaquil, causó conmoción entre los transeúntes.

Una nueva balacera, con una persona herida, conmocionó a los transeúntes del centro de Guayaquil este 9 de junio de 206.

Según información de la Policía, el hecho ocurrió a las 14H30 en la avenida Quito, entre Colón y Alcedo. En el sitio se alertó de un vehículo color plateado que presentaba varios impactos de bala.

Testigos señalaron que en ese punto se produjo un enfrentamiento armado entre el conductor del vehículo y un individuo que se movilizaba en una motocicleta. El primero resultó herido.

Tras el incidente, ambos abandonaron el lugar.

Posteriormente, se conoció que el conductor del vehículo se trasladó por sus propios medios hasta una casa de salud de la ciudad, donde recibió atención médica por heridas de bala en sus extremidades superiores.

En el sitio se localizaron varios indicios balísticos, mientras las unidades especializadas investigan las circunstancias y responsabilidades de este hecho.