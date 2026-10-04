Detienen a sospechoso de una muerte violenta ocurrida en Baños de Agua Santa

Un hombre de 32 años murió en medio de una riña registrada la madrugada del sábado 3 de octubre de 2026 en la parroquia Pandoa, en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua.

La mañana de este domingo 4, la Policía Nacional confirmó la detención del presunto responsable de esta muerta violenta.

Según detalló la Policía, "la víctima se encontraba en compañía de su hermano y, tras llegar a su domicilio, se habría producido una riña en la que recibió varias heridas con un arma blanca".

Las primeras investigaciones permitieron la ubicación y posterior detención del ciudadano. Las acciones se habrían ejecutado dentro del tiempo de flagrancia.

Finalmente, la Policía confirmó que el sospechoso fue puerto a órdenes de la autoridad competente para los respectivos trámites de ley.