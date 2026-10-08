Ataque armado en altamar: cinco pescadores asesinados frente a Puerto Bolívar

Cinco pescadores fueron asesinados y otro resultó herido durante un ataque armado contra una embarcación frente a Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro.

El hecho ocurrió cerca de las 02:00 de este jueves 8 de octubre de 2026. Según información policial, los atacantes interceptaron la nave para robar pertenencias y objetos de valor.

El ataque ocurrió cuando varias lanchas con personas armados interceptaron la embarcación, ingresaron a la nave para sustraer pertenencias y luego dispararon contra sus ocupantes.

Cinco tripulantes murieron por impactos de bala y una sexta persona quedó herida.

Un herido fue trasladado a Guayaquil

Tras el ataque, la embarcación logró regresar a Posorja, parroquia rural de Guayaquil desde donde había zarpado.

El pescador herido fue trasladado posteriormente a una casa de salud en Guayaquil.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla su estado de salud.

Criminalística realizó las primeras diligencias en Posorja

Personal de Criminalística llegó hasta la embarcación, que permanecía anclada frente a Posorja.

Los cuerpos fueron trasladados en lanchas pequeñas hasta el muelle, donde esperaba personal de Medicina Legal, frente a la Capitanía del Puerto, para los procedimientos correspondientes.

Mientras se realizaba el levantamiento de los cuerpos y las primeras diligencias investigativas, decenas de personas se concentraron en el malecón de Posorja.