Esto se sabe del atentado con explosivos a las instalaciones de Arcom en Quito

Dos detonaciones se registraron en las inmediaciones de edificio de la Agencia de Control Minero.

Dos explosiones se registraron en las inmediaciones de los edificios de la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Agricultura, el norte de Quito, la madrugada de este lunes 29 de junio de 2026.

Los explosivos causaron daños en las instalaciones de ambas instituciones. Personal de la Policía Nacional llegó al lugar para levantar indicios que permitan dar con los responsables de este atentado.

De acuerdo con Jorge Pastor, jefe del Grupo de Operaciones Motorizadas del Distrito Eugenio Espejo, el atentado ocurrió a las 03:45 de este lunes. En el lugar se encontró un panfleto con amenazas en contra de las autoridades.

Según la Policía Nacional, el hecho puede estar relacionado con el hallazgo de un vehículo liviano incinerado en el sector de Bellavista, en el ingreso al túnel Guayasamín.

Reacción a acciones contra "extracción ilícita de minerales"

La Arcom se pronunció tras lo ocurrido y condenó energicamente el atentado y los "intentos de intimidación" en contra de la institución. Además, indicó que "el ataque no detendrá las acciones del Estado impulsa para frenar la extracción ilegal de minerales"

Por su parte el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Bloom, mencionó que "estos hechos son la reacción de quienes buscan frenar la lucha del Estado contra la extracción ilícita de minerales".

Por su parte el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, indicó que desde el Municipio están prestos a colaborar con las autoridades en las investigaciones que se realicen para determinar quiénes están detrás del incidente.

"La violencia y la intimidación no pueden normalizarse. Las autoridades competentes deben investigar con celeridad, identificar a los responsables y garantizar que este hecho no quede en la impunidad", escribió Muñoz en su cuenta de X.

Esto se sabe del atentado contra la Arcom en Quito

Ocurrió pasadas las 03:00 de este lunes 29 de junio.

Dos hombres llegaron en un vehículo tipo jeep y dejaron dos maletas en las inmediaciones de la entidad.

Los artefactos explosivos se activaron de forma manual.

Un guardia de seguridad resultó afectado, pero recibió atención inmediata en el lugar y se encuentra estable.

Los atacantes dejaron plafletos amenazantes en el edificio.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para dar con los responsables del hecho.

El hallazgo de un vehículo incinerado cerca del túnel Guayasamían estaría relacionado con el ataque.