Operativo en Guayaquil: 10 servidores policiales detenidos por corrupción

Los uniformados de la Policía Nacional detenidos este sábado 10 de octubre del 2026.

En un operativo de control interno ejecutado en Guayaquil, la Policía Nacional del Ecuador aprehendió a 10 de sus servidores activos por su presunta implicación en el delito de concusión.

La intervención fue liderada por la Dirección Nacional de Asuntos Internos como parte de un proceso investigativo orientado a desarticular redes de corrupción e irregularidades dentro del propio cuerpo policial.

Durante las diligencias y allanamientos realizados en la urbe porteña, los agentes recopilaron importantes evidencias materiales para el proceso judicial.

#IMPORTANTE || CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN: 10 SERVIDORES PÚBLICOS APREHENDIDOS POR SU PRESUNTA VINCULACIÓN A UN CASO DE CONCUSIÓN La #PolicíaEcuador, a través de la Dirección Nacional de Asuntos Internos, ejecutó una operación en #Guayaquil que permitió la aprehensión de 10 servidores policiales presuntamente implicados en un caso de concusión. Como resultado de las diligencias investigativas, se levantaron 12 terminales móviles, dos armas de fuego, dos vehículos, un dispositivo DVR y nueve vainas percutidas. La transparencia y la integridad son principios fundamentales del servicio policial. Por ello, investigamos con rigor y actuamos conforme a la ley ante hechos que puedan comprometer la confianza ciudadana y los valores institucionales. Esta intervención se enmarca en el #Hito8 del Horizonte Estratégico: Legitimidad y Transparencia, orientado al fortalecimiento de la integridad institucional y la lucha contra la corrupción, en el marco de la política de Cero Impunidad. #PolicíaEcuador #TransparenciaInstitucional #HorizonteEstratégico — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 10, 2026

Entre los indicios levantados se encuentran 12 terminales móviles, dos armas de fuego, dos vehículos, un dispositivo de grabación DVR y nueve vainas percutidas, elementos que quedaron bajo cadena de custodia e ingresaron a los peritajes correspondientes.

Esta acción policial se enmarca en el denominado Hito 8 del Horizonte Estratégico institucional, enfocado en la legitimidad y la transparencia.

Según la vocería oficial, el procedimiento responde a la política estatal de "Cero Impunidad", cuyo objetivo es sancionar con rigor cualquier acto ilegítimo que comprometa la ética, la disciplina y los valores fundamentales de la institución militarizada.

Frente a la detención de los uniformados, los mandos policiales ratificaron que la transparencia e integridad son pilares indispensables para sostener el servicio público.

La institución enfatizó que mantendrá investigaciones firmes ante hechos que atenten contra la confianza ciudadana, asegurando que ningún servidor que actúe al margen de la ley permanecerá impune dentro del estamento.

Los implicados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para la respectiva audiencia de formulación de cargos.

En las próximas horas se definirá su situación jurídica por el delito de concusión, mientras Asuntos Internos continúa con las indagaciones administrativas para determinar posibles responsabilidades adicionales o la participación de más involucrados.