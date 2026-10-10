Policía Nacional abatió a dos presuntos delincuentes tras un intento de robo al sur de Quito

Este sábado 10 de octubre de 2026, uniformados de la Policía Nacional realizaban labores de investigación en el sector de Santa Anita, en el sur de Quito, cuando detectaron una actividad sospechosa en la zona.

La alerta se generó tras observar la presencia de un vehículo tipo taxi y varios ciudadanos encapuchados en actitud delictiva.

De acuerdo con el informe policial, los sospechosos ingresaron violentamente a un establecimiento comercial del sector con la intención de asaltar. En el interior, los sujetos procedieron a intimidar al personal de trabajo utilizando un objeto con características similares a las de un arma de fuego.

Ante el riesgo inminente dentro del local, los agentes de investigación solicitaron refuerzos inmediatos y procedieron a intervenir. Identificándose claramente como servidores policiales, los uniformados hicieron uso de persuación verbal para exigir a los sospechosos que detuvieran su accionar delictivo.

Dos delincuentes abatidos en Quito por la Policía Nacional. Seguimos trabajando. https://t.co/NlhEWhiey2 — John Reimberg (@JohnReimberg) October 10, 2026

Los presuntos delincuentes ignoraron las advertencias y, en su intento por darse a la fuga, dispararon contra los servidores policiales. Ante la agresión directa y el peligro inminente para las personas presentes y de los propios agentes, los uniformados emplearon sus armas de dotación para repelar el ataque.

Como resultado de la respuesta policial, dos de los implicados fallecieron. Uno de los sujetos perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el segundo fue trasladado a una casa de salud cercana, donde posteriormente los médicos confirmaron su deceso.

Tras la intervención, la Policía Nacional del Ecuador ratificó su compromiso firme con el cumplimiento de la ley y la seguridad ciudadana. La institución enfatizó que el procedimiento se ejecutó en estricto apego a los principios del uso legítimo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.