Ecuador contará con dos potentes drones de EE.UU. para combatir el narcotráfico 

Así lucen los drones estadounidense que Ecuador usará para combatir el narcotráfico en la frontera norte.

El Ministerio de Defensa anunció, este jueves 8 de octubre de 2026, que empezará a usar los letales drones de ataque estadounidenses MQ-9 Reaper en la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína.

Washington ya ha desplegado soldados y naves militares aéreas y marítimas en Ecuador, convertidos en uno de sus principales aliados en el combate al tráfico de drogas.

Serán dos los drones con los que Ecuador reforzarán las operaciones en la convulsa frontera con Colombia. "¡Drones Reaper: los nuevos cazadores del narcotráfico!", dijo el Ministerio de Defensa en redes sociales.

📹 MÁS TECNOLOGÍA PARA VIGILAR LA FRONTERA 🗣️“Estamos arrancando un proyecto de fortalecimiento de control fronterizo y estas nuevas capacidades van a ser drones. Con 2 de estos cubrimos los 732 km de frontera con Colombia”. https://t.co/qI0VK5dlN4 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) October 8, 2026

Los MQ-9 Reaper, que han sido empleados por Estados Unidos en guerras contra Irán y en África, sirven como aeronaves espías y para ataques de precisión. Cada uno vale unos 30 millones de dólares.

"La cooperación internacional con Estados Unidos permite incorporar drones MQ-9 Reaper, con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento", señaló la Cartera de Estado en un comunicado.

El gobierno de Donald Trump ha intensificado su ofensiva militar contra los grupos narcotraficantes en Latinoamérica, en alianza con varios gobiernos de derecha.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó en un video que "con dos de estos (drones)" se puede cubrir "los 732 kilómetros de frontera con Colombia".

"Estamos arrancando un proyecto de fortalecimiento del control fronterizo y estas nuevas capacidades van a ser drones", añadió.

¿Cómo son los drones?

Con el apoyo de Ecuador, Estados Unidos realiza operaciones militares en el Pacífico oriental. Al menos siete barcos pesqueros de bandera ecuatoriana han sido hundidos cargados de combustible supuestamente al servicio de organizaciones narco.

Pese a la ofensiva conjunta, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfrenta una grave crisis de seguridad que convirtió al país en uno de los más violentos en 2025 con 51 homicidios por cada 100 000 habitantes.

🚨 ¡DRONES REAPER: LOS NUEVOS CAZADORES DEL NARCOTRÁFICO! La cooperación internacional con #EstadosUnidos permite incorporar drones MQ-9 Reaper, con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. https://t.co/ZkInu6juW0 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) October 8, 2026

Conocidos como "cazadores asesinos", los drones MQ-9 Reaper son aeronaves no tripuladas "de gran autonomía y equipadas con sensores y sistemas avanzados" que "amplían la capacidad para obtener información y detectar movimientos asociados a las economías criminales", de acuerdo con el ministerio.

Según medios internacionales, el Pentágono planea trasladar la mayor parte de su flota de drones MQ-9 Reaper desde África a países aliados en la región como Colombia, Ecuador y Panamá para el combate al narcotráfico.

Noboa fue el primer mandatario latinoamericano en autorizar operaciones militares conjuntas en su país este año. La Constitución de Ecuador prohíbe que las bases militares extranjeras en la nación y los ciudadanos ratifiquen en un referéndum el año pasado esa restricción.