¿Quién es alias 'El Tanque', cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenido en México?

Agentes de invstigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de AFGRMexico., quienes identificaron sus

Autoridades mexicanas anunciaron este martes 6 de octubre de 2026 la detención de Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque", cabecilla regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las mafias más poderosas del país a la que Estados Unidos señala de traficar fentanilo.

Este grupo criminal es conocido por sus tácticas violentas y atentados contra autoridades. El gobierno de Donald Trump lo declaró "organización terrorista extranjera" en febrero de 2025.

¿Quién es alias "El Tanque"?

Alias "El Tanque", se encontraba al mando de las operaciones del CJNG en varios estados del sur del país, informó en la red X el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Formaba parte del "círculo cercano" de Nemesio "El Mencho" Oseguera, fundador del cártel, añadió el funcionario.

El detenido estaría involuicrado en delitos como lavado de dinero, robo de hidrocarburos, de vehículos y mercancías, tráfico de drogas y armas, y homicidios.

Su detención se dio en el municipio de Zapopan, Jalisco. En el operativo las autoridades encontraron un arma de fuego, varias dosis de droga y un vehículo, según detalló la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

Harfuch también ligó a Cazarín con el ataque contra un helicóptero militar en 2015, en una acción con la que el CJNG evitó la captura de Oseguera y que dejó 20 policías y nueve soldados muertos.

Dado que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a este líder regional en 2024, en su detención "hubo intercambio de información" con la agencia antidrogas de ese país, la DEA, agregó el secretario.