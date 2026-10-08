Roban a dos perritas Pomerania del interior de un vehículo en el sector de La Pradera, en Quito

Perla y Rubí, dos perritas Pomerania, que fueron robadas del interior de un vehículo en el sector de La Pradera, en Quito.

Un violento robo bajo la modalidad de "estruchaje" o rotura de cristales se registró la noche del miércoles 7 de octubre de 2026 en el sector de La Pradera, al norte de Quito.

Delincuentes rompieron la ventana de un vehículo estacionado para sustraerse a dos perritas de raza Pomerania que se encontraban en el interior dentro de su caja de transporte.

El propietario de las mascotas, Jaime Gallo, relató a Teleamazonas que el hecho ocurrió alrededor de las 19:40.

Scuedió cuando se bajó de su automóvil por menos de tres minutos para realizar una compra rápida.

Captado en video

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el 'modus operandi' de los sospechosos.

En las imágenes se observa cómo un vehículo desconocido se estaciona en el lugar y un sujeto desciende para inspeccionar varios autos alineados en la calle.

Al percatarse de la presencia de la transportadora en el asiento, el antisocial rompe la ventana del vehículo, se apodera de las dos perritas y aborda nuevamente el automóvil, donde se dio a la fuga

Momento en que el sospechoso se sustrae a los animales del vehículo en el norte de Quito. Captura de pantalla

Estado de salud y pedido de ayuda

Las mascotas responden a los nombres de Perla y Rubí, dos perritas de tamaño pequeño y pelaje color café y crema.

Sus dueños expresan su desesperación, ya que una de ellas padece una condición médica delicada y requiere medicación diaria obligatoria para mantenerse con vida.

"Solo queremos que regresen a casa. Son perritas muy delicadas de salud. Pedimos a la ciudadanía que si las ven o las reconocen en redes sociales, nos ayuden a encontrarlas". Jaime Gallo, dueño de las perritas.

Jaime Gallo pide ayuda a las autoridades y a la ciudadanía para localizar a sus mascotas. Cortesía

Trabas para sentar la denuncia

Los afectados señalaron que han tenido dificultades para ingresar la denuncia formal ante la Policía Nacional.

Esto debido a que en los videos particulares obtenidos no se logra divisar con claridad la placa del vehículo involucrado ni el rostro del asaltante.

Ante esta situación, la familia solicita la colaboración de las autoridades y del ECU 911 para acceder al rastreo de las cámaras de videovigilancia del sector y así determinar la ruta que utilizó el vehículo en su huida.