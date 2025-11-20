Familiares de presos piden 'medicinas y alimentación' para enfermos de tuberculosis

Tras confirmarse la muerte de 10 presos entre el 14 y 19 de noviembre en el interior de la Penitenciaría del Litoral presuntamente infectados de tuberculosis, familiares de los detenidos reclamaron con un plantón en los exteriores del centro penitenciario en Guayaquil.

Con pancartas y reclamos los familiares exigieron la presencia de médicos y un recorrido por los pabellones para atender a los privados de libertad.

El Comité de familiares por una vida digna dentro y fuera de cárceles exhibieron fotografías de presos desnutridos y enfermos con letreros de "vivos los queremos".

"Queremos las medicinas, que se les dé un alimento digno; agua no tienen" dijo un hombre en el plantón.

Se conoce que en lo que va del 2025 más de 551 presos han muerto en las cárceles del país, por causas ajenas a la violencia y masacres carcelaria; por lo que podrían estar relacionadas a enfermedades como la tuberculosis.

Interior y Snai confirmaron decesos

"Fallecieron por tuberculosis, que son afecciones crónicas. En este momento están realizando la autopsia de ley", dijo una fuente del departamento de Comunicación del Ministerio del Interior, en referencia al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai).

El Snai confirmó el fallecimiento de 10 presos y apuntó que "aparentemente el motivo de deceso es por tuberculosis".

"Estamos esperando los resultados de medicina forense para tener un dictamen oficial", señaló al recalcar que se trata de casos registrados desde el pasado viernes hasta el miércoles 19.

La información sobre los fallecimientos ocurre luego de que se concretara el traslado de 300 presos, los "más peligrosos", según el Gobierno, desde distintas prisiones a la del Encuentro, que ahora es la de máxima seguridad del país.