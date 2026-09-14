Nueva denuncia de robo con escopolamina en Quito: víctima es drogada en su casa tras salir de un bar

Un ciudadano fue drogado al interior de su casa, luego de haber salido de un bar con unas mujeres.

Un ciudadano presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras ser víctima de un robo bajo la modalidad de presunta escopolaminación a las 23:00 del pasado 8 de septiembre de 2026.

El hecho comenzó en un establecimiento del norte de Quito, desde donde la víctima se trasladó a su inmueble acompañada por dos mujeres.

Tras consumir algunas bebidas en el sitio, perdió la conciencia, sin saber que se iba a convertir en la víctima de un robo.

Al despertar al día siguiente, el afectado encontró su departamento desordenado y constató el robo de un iPhone 15 Pro Max y un teléfono Honor.

También se sustrajeron una computadora portátil Dell, una tableta Honor, parlantes Bose y JBL, así como documentos y tarjetas.

Tras despertar en el suelo de su casa, el ciudadano se dio cuenta que le robaron varios objetos de valor de su casa. Pexels

Cámaras captaron el ingreso de un vehículo

Cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron el ingreso de un vehículo rojo.

Según la denuncia, el conductor fue identificado; según la víctima, habría coordinado con las mujeres para retirar los bienes.