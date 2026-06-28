Gobierno dice que niños evadieron seguridades en casa de acogida de Conocoto, Quito

Ocho niños desaparecieron la noche del 27 de junio en Conocoto, Quito.

La Fiscalía General del Estado alertó a la ciudadanía sobre la desaparición de ocho niños, en Conocoto, la noche del 27 de junio de 2026.

Tras labores de búsqueda, la Policía indicó que cinco de ellos ya fueron localizados la mañana del 28 de junio.

La desaparición se reportó en el sector INFA, entre las calles Jaime Roldós Aguilera y Manuel Cajiao, al sureste de Quito.

De acuerdo con información policial, la Casa de Acogida María Campi de Yoder, administrada por el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Humano, habría sido la residencia de los ocho niños que desaparecieron.

Ministerio de Desarrollo Humano se pronunció

"El acogimiento institucional constituye una medida de protección y no corresponde a un régimen de privación de libertad", indicó el Ministerio de Desarrollo Humano en un comunicado.

La entidad añadió que una vez constatada la ausencia de los niños, se activó el protocolo de búsqueda, en coordinación con las instituciones competentes.

Indicó además, que cinco de los ocho niños ya han sido localizados y retornaron al servicio de acogimiento institucional, mientras continúan las acciones para ubicar a los tres menores restantes.

La búsqueda de los menores continúa

De su parte, el Ministerio del Interior indicó que los menores "aprovecharon que el personal realizaba las actividades previas al desayuno para salir del establecimiento".

Comentó además, que para localizar a los cinco menores se verificó cámaras de seguridad del sector, se coordinó la difusión de los afiches de búsqueda en redes comunitarias, entre otras verificaciones.

"Al momento, continúan desaparecidos: Rosales Darianyelis Valeria, de 12 años, Curay Vaca Maykel Paul, de 12 años, Torres Ojito Luis Eduardo, de 10 años", alertó la institución.