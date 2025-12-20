Alerta por influenza A H3N2 en Ecuador; estos son los puntos de vacunación del 21 de diciembre
Ecuador confirmó un caso de influenza A H3N2 variante K en el austro. La campaña masiva de vacunación se llevará a cabo en todo el país.
Decenas de países han emprendido campañas de vacunación contra la influenza.
20 dic 2025 - 11:55
Ecuador detectó el primer caso de la influenza A H3N2 variante K. Para prevenir contagios se dipuso una campaña nacional de vacunación contra la enfermedad el domingo 21 de diciembre del 2025.
La jornada masiva de inmunización se llevará a cabo desde las 10:00 hasta las 16:00. El objetivo es reducir la circulación del virus de la influenza, que se intensifica entre noviembre y enero.
Los ciudadanos pueden acceder a la vacuna en los centros de salud de primera nivel. Se recomienda vacunarse contra la influenza a los grupos de alto riesgo: niñas de seis meses hasta seis años, adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y con discapacidad, incluyendo a sus cuidadores.
La influenza A H3N2, conocida como 'súper gripe', es muy contagiosa, pero no mortal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La variante K, que se dectectó en Ecuador y otros países sudamericanos, se caracteriza por su rápida transmisión y por causar síntomas más severos. Además se conoce que la variante evade parcialmente la inmunidad adquirida por infecciones previas.
