Sociedad

Alerta por influenza A H3N2 en Ecuador; estos son los puntos de vacunación del 21 de diciembre

Ecuador confirmó un caso de influenza A H3N2 variante K en el austro. La campaña masiva de vacunación se llevará a cabo en todo el país. 

Decenas de países han emprendido campañas de vacunación contra la influenza.

Ministerio de Salud

Viviana Acosta

Actualizada:

20 dic 2025 - 11:55

Ecuador detectó el primer caso de la influenza A H3N2 variante K. Para prevenir contagios se dipuso una campaña nacional de vacunación contra la enfermedad el domingo 21 de diciembre del 2025.

La jornada masiva de inmunización se llevará a cabo desde las 10:00 hasta las 16:00.  El objetivo es reducir la circulación del virus de la influenza, que se intensifica entre noviembre y enero. 

Los ciudadanos pueden acceder a la vacuna en los centros de salud de primera nivel. Se recomienda vacunarse contra la influenza a los grupos de alto riesgo:  niñas de seis meses hasta seis años, adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y con discapacidad, incluyendo a sus cuidadores. 

La influenza A H3N2, conocida como 'súper gripe', es muy contagiosa, pero no mortal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La variante K, que se dectectó en Ecuador y otros países sudamericanos, se caracteriza por su rápida transmisión y por causar síntomas más severos.   Además se conoce que la variante evade parcialmente la inmunidad adquirida por infecciones previas. 

Los puntos habilitados para vacunarse son: 

