Así está dividido el año escolar de Sierra - Amazonía por períodos académicos

Las clases en el régimen Sierra - Amazonía empezaron el 1 de septiembre de 2025.

El año lectivo 2025 - 2026 del régimen Sierra - Amazonía arrancó el 1 de septiembre de manera escalonada según el nivel educativo de niños y adolescentes.

En Ecuador el año escolar volvió a dividirse en trimestres desde que en 2023 entró en vigencia el nuevo Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

El año lectivo debe cumplir por ley con 200 días laborables. El cronograma para el período 2025 - 2026 se divide así:

Primer período Desde 1/9/2025 al 5/12/2025

Suman 67 días laborables.

Se incluyen los feriados del 10 de octubre, 3 y 4 de noviembre. Segundo período Desde 8/12/2025 al 20/03/2026

Vacaciones estudiantiles del 26/12/2025 al 2/1/2026

Suman 53 días laborables.

Se incluyen los feriados de navidad, 25 de diciembre; y Carnaval el 16 y 17 de febrero. Tercer período Desde el 23/3/2026 al 26/6/2026

Suman 67 días laborables.

Se incluyen los feriados del 3 de abril, 1 y 25 de mayo.

Durante las vacaciones estudiantiles los docentes continuarán con labores de revisión y calificación de evaluaciones, registro de notas, reportes, juntas de curso, planes y planificación para estudiantes con necesidades educativas específicas, según indica el Ministerio de Educación.