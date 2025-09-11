Así está dividido el año escolar de Sierra - Amazonía por períodos académicos
Desde el lunes 8 de septiembre se prodrá acceder a matrículas extraordinarias en el sistema fiscal con o sin número de cédula.
Las clases en el régimen Sierra - Amazonía empezaron el 1 de septiembre de 2025.
Ministerio de Educación
Compartir
Actualizada:
11 sep 2025 - 16:59
El año lectivo 2025 - 2026 del régimen Sierra - Amazonía arrancó el 1 de septiembre de manera escalonada según el nivel educativo de niños y adolescentes.
En Ecuador el año escolar volvió a dividirse en trimestres desde que en 2023 entró en vigencia el nuevo Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
El año lectivo debe cumplir por ley con 200 días laborables. El cronograma para el período 2025 - 2026 se divide así:
Primer período
- Desde 1/9/2025 al 5/12/2025
- Suman 67 días laborables.
- Se incluyen los feriados del 10 de octubre, 3 y 4 de noviembre.
Segundo período
- Desde 8/12/2025 al 20/03/2026
- Vacaciones estudiantiles del 26/12/2025 al 2/1/2026
- Suman 53 días laborables.
- Se incluyen los feriados de navidad, 25 de diciembre; y Carnaval el 16 y 17 de febrero.
Tercer período
- Desde el 23/3/2026 al 26/6/2026
- Suman 67 días laborables.
- Se incluyen los feriados del 3 de abril, 1 y 25 de mayo.
Durante las vacaciones estudiantiles los docentes continuarán con labores de revisión y calificación de evaluaciones, registro de notas, reportes, juntas de curso, planes y planificación para estudiantes con necesidades educativas específicas, según indica el Ministerio de Educación.
Compartir