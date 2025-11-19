Coro ecuatoriano denuncia estafa en viaje para presentaciones en el Vaticano

Un grupo del Coro Nacional de Ecuador denuncia una estafa en viaje al Vaticano.

Un centenar de representantes del Coro Nacional del Ecuador denuncia que fue estafado por una agencia de viajes que les ofreció organizar un viaje al Vaticano.

Los denunciantes señalan a la agencia de viajes por incumplir un acuerdo. Según los afectados, se realizaron pagos parciales y el viaje fue cancelado sin motivo unos días antes de la fecha de partida.

"Nos acercamos a la agencia para saber si podíamos tener los boletos y nos supieron decir que no nos van a dar los boletos", dijo uno de los afectados que prefirió mantener en reserva su identidad.

También detalló que el grupo tenía presentaciones y misas programadas. Incluso estaba previsto un concierto de música popular ecuatoriana con los compatriotas residentes en esa ciudad.

El evento fue programado con el Cónsul ecuatoriano en ese lugar. Sin embargo, al no poder viajar todos los planes fueron suspendidos.

Los afectados denuncian que han pagado más de 1 300 dólares por persona para el viaje. Sin embargo, la empresa respondió que los pagos no se han hecho.

Se trata de un grupo de 100 cantantes más una veintena de acompañantes que pretendían viajar al Vaticano. La agencia respondió a Teleamazonas que ya se comunicaron con los afectados y que devolverán el dinero.