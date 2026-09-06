Grooming: las señales que pueden alertar a los padres y cómo prevenir el acoso digital

Guía para que los padres detecten el grooming a tiempo

Con el regreso a clases en la Sierra y Amazonía, niños y adolescentes aumentan su actividad en internet por tareas, plataformas educativas y redes sociales.

Esto también puede exponerlos al grooming, una forma de acoso digital en la que un adulto busca ganarse la confianza de un menor con fines sexuales.

¿Qué es el grooming y cómo ocurre?

El grooming es una forma de acoso en internet en la que un adulto contacta a un niño, niña o adolescente y busca ganarse su confianza para después involucrarlo en situaciones de carácter sexual.

Este contacto puede ocurrir mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos o plataformas digitales.

Para lograr sus objetivos, el acosador puede recurrir a distintas tácticas:

Fingir una edad similar a la de la víctima o utilizar un lenguaje acorde a su generación.

o utilizar un lenguaje acorde a su generación. Mostrar un interés simulado por los problemas personales del menor.

por los problemas personales del menor. Ofrecer regalos, videojuegos, juegos u otros beneficios para crear un vínculo de falsa confianza.

El aislamiento es una señal de alerta

Una de las estrategias utilizadas en el online grooming es alejar al menor de su entorno de confianza. El agresor puede pedirle que no cuente a sus padres, profesores o amigos sobre la relación que mantienen y presentar el secreto como algo especial entre ambos.

También puede intentar conocer detalles sobre quién tiene acceso al dispositivo del menor o quién sabe de la comunicación. Estas preguntas buscan identificar qué personas podrían descubrir el contacto y qué tan expuesta está la relación.

Las conversaciones pueden cambiar poco a poco

Después de establecer confianza, el adulto puede comenzar a introducir temas relacionados con el sexo en las conversaciones.

Al principio pueden parecer preguntas o comentarios aislados, pero progresivamente pueden volverse más frecuentes o explícitos.

El objetivo puede ser conseguir fotografías o videos íntimos, conversaciones sexuales o un encuentro presencial.

Para lograrlo, el agresor puede recurrir a engaños, manipulación, amenazas o chantajes.

¿Cómo detectar posibles casos de grooming?

Los padres y cuidadores deben prestar atención a cambios como:

El secretismo repentino con el celular

repentino con el celular Conversaciones que el menor intenta ocultar

que el menor intenta ocultar Contactos desconocidos

desconocidos Regalos que no puede explicar o miedo al revisar mensajes

que no puede explicar o miedo al revisar mensajes También es importante observar cambios de ánimo o comportamiento.

Estas señales, por sí solas, no significan necesariamente que exista grooming.

Sin embargo, pueden ser una razón para conversar con el niño o adolescente sin reproches, preguntarle con quién interactúa en internet y ofrecerle un espacio seguro para contar lo que ocurre.

¿Cómo prevenir el acoso digital?

La prevención comienza con una relación de confianza. Los menores deben saber que pueden contarle a un adulto de confianza si alguien les pide fotografías íntimas, les habla de sexo, los amenaza o les exige mantener una conversación en secreto.

También es recomendable revisar juntos la privacidad de las cuentas, limitar quién puede contactar al menor y evitar compartir información personal con desconocidos.

El acompañamiento de padres, familiares y docentes es especialmente importante durante el regreso a clases, cuando aumenta el uso de plataformas y dispositivos digitales.

El grooming puede comenzar con un contacto aparentemente inocente

El proceso no siempre comienza con contenido sexual. Puede iniciar con una conversación sobre videojuegos, música, tareas escolares, problemas familiares o intereses personales.

El agresor utiliza esos temas para construir confianza y conocer mejor a la víctima.

Por eso, el diálogo familiar es una herramienta importante. Explicar a niños y adolescentes que una persona en internet puede mentir sobre su edad o identidad permite que reconozcan con mayor facilidad situaciones de riesgo y pidan ayuda antes de que el contacto avance.

Qué hacer si un menor cuenta que está siendo acosado

Si un niño o adolescente revela que alguien lo está acosando, lo primero es escucharlo y evitar culparlo.

Es importante conservar las conversaciones, capturas de pantalla, perfiles, nombres de usuario y otros elementos que puedan ayudar a identificar al agresor.

No se recomienda responder con amenazas ni intentar resolver el caso mediante un encuentro con el presunto agresor.

Ante una situación de posible delito, los familiares deben buscar ayuda de las autoridades competentes y activar las rutas de protección disponibles para el menor.

Un riesgo que requiere atención durante el regreso a clases

El mayor uso de internet no significa que los niños estén necesariamente en riesgo, pero sí hace necesario reforzar el acompañamiento.

El grooming puede desarrollarse de manera gradual y aprovechar la confianza, la curiosidad y las necesidades emocionales de los menores.

La principal recomendación es mantener conversaciones frecuentes sobre seguridad digital, sin convertirlas únicamente en prohibiciones.

Detectar cambios, escuchar sin juzgar y actuar ante señales de riesgo puede ayudar a proteger a niños y adolescentes frente al acoso sexual en internet.