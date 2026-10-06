Jóvenes de Manabí y el Chocó Andino representarán a Ecuador en foro mundial en Roma

Dos jóvenes de Manabí y el Chocó Andino, en Pichincha, viajarán a Roma para participar en el Foro Mundial de la Alimentación 2026, que se desarrollará del 12 al 16 de octubre.

Los ecuatorianos tienen entre 21 y 25 años y formarán parte de una delegación de 10 jóvenes procedentes de Ecuador, Colombia, Indonesia, Zambia y Zimbabue.

Durante el encuentro compartirán experiencias desarrolladas en sus comunidades relacionadas con los sistemas alimentarios y conocerán iniciativas que posteriormente podrían aplicar en sus territorios.

La participación se produce en momentos en que Ecuador enfrenta problemas de inseguridad alimentaria, empleo juvenil y riesgos climáticos.

Inseguridad alimentaria afecta a 2,6 millones de personas

De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas recogidas por el programa, 2,6 millones de personas podrían enfrentar condiciones de crisis o emergencia alimentaria en Ecuador entre agosto y noviembre de 2026.

A este escenario se suma el riesgo climático. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos advirtió el 10 de septiembre que existe más del 90% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026.

Las alteraciones climáticas pueden repercutir en la producción agrícola, disponibilidad de alimentos e ingresos de las comunidades, especialmente en territorios vulnerables.

Los dos ecuatorianos que viajarán a Roma participan en Futuros Urbanos, un programa implementado por Hivos que trabaja con jóvenes y mujeres de Manabí y el Chocó Andino en temas relacionados con producción sostenible, consumo, comercialización de alimentos y emprendimiento.

Según datos del programa, desde 2024 ha trabajado con 1 500 jóvenes de entre 15 y 35 años en Ecuador.