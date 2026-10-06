Jóvenes de Manabí y el Chocó Andino representarán a Ecuador en foro mundial en Roma
Dos ecuatorianos participarán en el Foro Mundial de la Alimentación 2026, que se desarrollará del 12 al 16 de octubre en Roma.
Los jóvenes compartiran sus experiencias en seguridad alimentaria.
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Actualizado:
06 oct 2026 - 22:00
Dos jóvenes de Manabí y el Chocó Andino, en Pichincha, viajarán a Roma para participar en el Foro Mundial de la Alimentación 2026, que se desarrollará del 12 al 16 de octubre.
Los ecuatorianos tienen entre 21 y 25 años y formarán parte de una delegación de 10 jóvenes procedentes de Ecuador, Colombia, Indonesia, Zambia y Zimbabue.
Durante el encuentro compartirán experiencias desarrolladas en sus comunidades relacionadas con los sistemas alimentarios y conocerán iniciativas que posteriormente podrían aplicar en sus territorios.
La participación se produce en momentos en que Ecuador enfrenta problemas de inseguridad alimentaria, empleo juvenil y riesgos climáticos.
Inseguridad alimentaria afecta a 2,6 millones de personas
De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas recogidas por el programa, 2,6 millones de personas podrían enfrentar condiciones de crisis o emergencia alimentaria en Ecuador entre agosto y noviembre de 2026.
A este escenario se suma el riesgo climático. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos advirtió el 10 de septiembre que existe más del 90% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026.
Las alteraciones climáticas pueden repercutir en la producción agrícola, disponibilidad de alimentos e ingresos de las comunidades, especialmente en territorios vulnerables.
Los dos ecuatorianos que viajarán a Roma participan en Futuros Urbanos, un programa implementado por Hivos que trabaja con jóvenes y mujeres de Manabí y el Chocó Andino en temas relacionados con producción sostenible, consumo, comercialización de alimentos y emprendimiento.
Según datos del programa, desde 2024 ha trabajado con 1 500 jóvenes de entre 15 y 35 años en Ecuador.
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