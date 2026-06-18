Licencia de maternidad de 14 semanas en Ecuador: así pueden solicitarla las afiliadas al IESS

La madre debe presentar una solicitud al IESS o a su empleador

Las mujeres afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que se encuentren actualmente en licencia de maternidad o estén próximas a iniciar este período ya pueden solicitar que se les reconozcan 14 semanas de descanso.

La posibilidad surge tras una sentencia judicial emitida por la Corte Provincial de Pichincha, que determinó que la licencia de maternidad debe aplicarse bajo el estándar más favorable para las trabajadoras, acogiendo las 14 semanas previstas en el Organización Internacional del Trabajo a través del Convenio 183.

¿Qué reconoció la sentencia?

La resolución establece que el derecho a la maternidad debe interpretarse de manera amplia y favorable para las mujeres y personas gestantes. Por ello, señala que las 14 semanas contempladas en el Convenio 183 prevalecen sobre las 12 semanas que actualmente constan en el artículo 152 del Código del Trabajo que está vigente en Ecuador.

La sentencia considera que la maternidad, el posparto, la lactancia y el cuidado forman parte de derechos protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

¿Cómo aplicar a este beneficio?

De acuerdo con la sentencia judicial, este beneficio se aplicará a las personas que se encuentran en estado de gestación y están próximas a iniciar su período de licencia por maternidad.

La sentencia, que se difundió el martes 16 de junio de 2026 da al IESS un plazo de 60 días para reformar sus estatutos y reglamentos internos para garantizar que las mujeres en estado de gestación tengan el beneficio de 14 semanas de licencia.

Mientras el IESS adapta su normativa interna, las personas interesadas pueden presentar una solicitud por escrito tanto a su empleador como al IESS.

En el documento deben pedir expresamente:

La aplicación directa del Convenio 183 de la OIT por ser la norma más favorable.

El reconocimiento de 14 semanas de licencia de maternidad.

El pago completo del subsidio de maternidad durante todo ese período.

Que se tome en cuenta la sentencia emitida dentro del juicio No. 17297-2024-02086.

Además, se recomienda solicitar un comprobante de recepción, número de trámite o constancia de ingreso para respaldar la gestión.

Mientras ese proceso se concreta, existe el riesgo de que algunas solicitudes sean negadas o no reciban una respuesta favorable. En esos casos, Surkuna, la organización que impulsó la acción legal, señala que podrían ser necesarias medidas constitucionales para exigir el cumplimiento del derecho reconocido por la justicia.