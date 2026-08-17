Meredy Orosco, 17 años, desapareció en La Ferroviaria, en el sur de Quito.

Meredy Gissel Orosco Burbano fue reportada como desaparecida este domingo 16 de agosto de 2026.

La adolescente fue vista por última vez en el sector de La Ferroviaria, al sur de Quito.

La Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior activaron los protocolos de búsqueda y solicitaron la colaboración inmediata de la ciudadanía para dar con su paradero.

Características físicas de Meredy Orosco

De acuerdo con la ficha oficial del Programa de Personas Desaparecidas, Meredy tiene 17 años de edad (nació el 21 de mayo de 2009).

Sus rasgos físicos

Estatura: 1,55 metros.

1,55 metros. Peso: 95 libras.

95 libras. Contextura: Normal.

Normal. Cabello: Pelirrojo.

Pelirrojo. Ojos: Café de color.

¿Cómo brindar información sobre su paradero?

Las autoridades recordaron que cualquier dato que ayude a localizar a la adolescente se puede reportar de forma totalmente gratuita y confidencial.

Si tienes información sobre Meredy Orosco, comunícate a través de los siguientes canales oficiales: 1800 DELITO (33 54 86), al ECU 911 o al correro personas.desaparecidas@ministeriodelinterior.gob.ec.