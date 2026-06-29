Agentes de control detuvieron a presunto asaltante en Quito

Agentes de control de Quito aprehendieron a un presunto asaltante en el norte de la ciudad.

Personal del Cuerpo de Agentes de Control aprehendió a un presunto asaltante en el Bulevar de la Naciones Unidas, en el norte de Quito, el domingo 28 de junio de 2026.

Los agentes respondieron a una alerta ciudadana por el robo de un dispositivo tecnológico de un local comercial.

Según la institución, durante los patrullajes preventivos los agentes fueron alertados por los gritos de auxilio de las personas en el lugar.

Los motorizados siguieron al presunto asaltante, quien intentaba huir corriendo por la calle.

El hombre fue interceptado y aprehendido para luego ser entregado a las autoridades correspondientes en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía.

El método de robo en el local comercial

Minutos antes el sujeto habría ingresado al local de venta de celulares y usando un dispositivo artesanal para violar las medidas de seguridad robó un celular de exhibición.

Los agentes registraron al hombre y hallaron el celular robado y el dispositivo con el que habría vulnerado la seguridad del local.