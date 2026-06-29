Caso Grillete: Fiscalía pide que Aquiles Alvarez vaya a juicio

Aquiles Alvarez es acusado de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

La Fiscalía pidió este lunes 29 de junio de 2026 que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sea llamado a juicio por el caso Grillete.

Según la Fiscalía, Alvarez es autor directo del presunto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.

En la audiencia el Ministerio Público presentó dictamen acusatorio contra el Burgomaestre porteño.

La diligencia para que el juez decida si Alvarez irá a juicio se reinstalará el 1 de julio de 2026, a las 08:10.

Caso Grillete: La acusación contra Aquiles Alvarez

El dictamen acusatorio de Fiscalía asegura que Alvarez se "habría retirado el dispositivo de vigilancia electrónica sin autorización judicial".

Alvarez portaba el grillete de vigilancia como medida cautelar ordenada por un juez en el caso Triple A, en el que se investiga la presunta comercialización ilegal de combustibles.

Las evidencias de Fiscalía en el caso Grillete

Entre la evidencia de Fiscalía se presentó: