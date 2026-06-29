Caso Grillete: Fiscalía pide que Aquiles Alvarez vaya a juicio
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, cumple prisión preventiva en la cárcel del Encuentro.
Aquiles Alvarez es acusado de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
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Actualizado:
29 jun 2026 - 16:41
La Fiscalía pidió este lunes 29 de junio de 2026 que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sea llamado a juicio por el caso Grillete.
Según la Fiscalía, Alvarez es autor directo del presunto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.
En la audiencia el Ministerio Público presentó dictamen acusatorio contra el Burgomaestre porteño.
La diligencia para que el juez decida si Alvarez irá a juicio se reinstalará el 1 de julio de 2026, a las 08:10.
Caso Grillete: La acusación contra Aquiles Alvarez
El dictamen acusatorio de Fiscalía asegura que Alvarez se "habría retirado el dispositivo de vigilancia electrónica sin autorización judicial".
Alvarez portaba el grillete de vigilancia como medida cautelar ordenada por un juez en el caso Triple A, en el que se investiga la presunta comercialización ilegal de combustibles.
Las evidencias de Fiscalía en el caso Grillete
Entre la evidencia de Fiscalía se presentó:
- 33 alertas recurrentes registradas por el SNAI sobre el grillete.
- Pericias técnicas de audio y video.
- Pericia del dispositivo que determinó la ausencia de un tornillo de seguridad, lo que habría impedido la generación de las alertas de "pulsera quitada".
- Parte policial en el que consta que en el allanamiento del 10 de febrero de 2026, Alvarez no portaba el dispositivo.
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