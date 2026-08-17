¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de Sierra y Amazonía en Ecuador?

Estudiantes regresarán a clases en la Sierra-Amazonía desde el martes 1 de septiembre.

Los estudiantes del régimen Sierra-Amazonía ya tienen fecha para volver a las aulas. El año lectivo 2026-2027 comenzará de forma progresiva a partir del martes 1 de septiembre de 2026, según el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

El retorno será escalonado por niveles educativos, con el objetivo de evitar la incorporación simultánea de todos los estudiantes.

Loncheras saludables para el regreso a clases

Cronograma de regreso a las aulas

Martes 1 de septiembre Regresarán los estudiantes de Bachillerato , correspondientes a 1.º, 2.º y 3.º cursos

, correspondientes a 1.º, 2.º y 3.º cursos Niños de Educación Inicial de 3 y 4 años. Miércoles 2 de septiembre Educación General Básica Superior , que comprende 8.º, 9.º y 10.º grados.

, que comprende 8.º, 9.º y 10.º grados. Preparatoria, correspondiente a 1.º grado. Jueves 3 de septiembre Educación General Básica Media , de 5.º, 6.º y 7.º grados.

, de 5.º, 6.º y 7.º grados. Básica Elemental, que incluye 2.º, 3.º y 4.º grados.

El calendario establecido por el Ministerio de Educación es obligatorio para las instituciones fiscales del régimen Sierra-Amazonía.

En el caso de los establecimientos fiscomisionales, particulares y municipales, el cronograma funciona como una guía de referencia. Estas instituciones pueden definir sus propias fechas de inicio, siempre que cumplan con los 200 días del calendario escolar