Recomendaciones para protegerse en casa en caso de terremoto

Las zonas seguras dentro de una vivienda son clave para sobrevivir en caso de un terremoto.

Cada vez que ocurre un sismo fuerte vuelve a surgir la misma duda: ¿es mejor buscar el llamado "triángulo de vida" o protegerse debajo de una mesa resistente?

Aunque durante años el concepto del triángulo de vida se difundió ampliamente en redes sociales, los organismos especializados coinciden en que no es la estrategia más segura para la mayoría de las personas.

En Ecuador, un país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la preparación puede marcar la diferencia.

Por ello, entidades como el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), la Cruz Roja y organismos internacionales insisten en identificar previamente los lugares seguros dentro de la vivienda y contar con un plan familiar de emergencia.

¿Qué es el triángulo de vida?

El llamado triángulo de vida sostiene que, si una estructura colapsa, pueden quedar espacios vacíos junto a muebles grandes o resistentes donde una persona tendría mayores posibilidades de sobrevivir.

Sin embargo, el Instituto Geofísico advierte que esta teoría parte de varias suposiciones que no siempre ocurren en un terremoto real.

Entre ellas, asumir que todos los edificios colapsarán por completo, que las personas podrán prever cómo caerá la estructura y que tendrán tiempo para desplazarse hacia ese supuesto espacio seguro durante el movimiento.

La Cruz Roja recomienda el protocolo internacional de "Agáchate, cúbrete y agárrate" (Drop, Cover and Hold On), considerada la medida más efectiva para reducir lesiones durante un sismo.

Se trata de tirarse al piso, cubrirse y sostenerse para protegerse del escombro que caen. El organismo internacional propone que esta reacción se practique con todos los miembros de la familia.

¿Cuáles son los lugares más seguros dentro de la casa?

La Cruz Roja recomienda identificar estos espacios antes de que ocurra una emergencia:

Debajo de una mesa o escritorio resistente que pueda proteger de objetos que caigan.

o resistente que pueda proteger de objetos que caigan. Junto a paredes interiores, lejos de ventanas.

interiores, lejos de ventanas. Espacios alejados de espejos , estanterías, televisores , cuadros, lámparas y muebles altos que puedan volcarse.

de , estanterías, , cuadros, lámparas y muebles altos que puedan volcarse. Habitaciones donde los objetos pesados estén correctamente asegurados.

Si está en la cama cuando comienza el sismo, la recomendación general es permanecer allí, proteger la cabeza con una almohada y solo desplazarse si existe un riesgo inmediato por objetos que puedan caer sobre usted.

Lugares que es mejor evitar

Durante un terremoto los expertos desaconsejan permanecer o dirigirse hacia:

Ventanas y puertas de vidrio

y puertas de vidrio Balcones

Estanterías o bibliotecas sin anclar

o bibliotecas sin anclar Cocinas con objetos pesados sobre los muebles

con objetos pesados sobre los muebles Ascensores

Escaleras mientras el edificio está temblando

También recomiendan no salir corriendo del inmueble durante el movimiento, ya que muchas lesiones ocurren precisamente cuando las personas intentan evacuar mientras caen vidrios, mampostería u otros elementos.

¿Cómo identificar un lugar seguro en casa?

Antes de un sismo, los organismos especializados aconsejan hacer una inspección del hogar: