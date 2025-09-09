A romper la mala racha: este es el historial de enfrentamientos en el Ecuador vs. Argentina

Ecuador y Argentina se han enfrentado en 41 ocasiones. En la foto, el enfrentamiento de Eliminatorias del 2022, que terminó con un empate 1-1.

Ecuador vs. Argentina 2025. Este martes 9 de septiembre del 2025, la Tricolor se enfrenta con los campeones del mundo, en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil. ¿A qué hora juega Ecuador? desde las 18:00

La Tricolor ya está clasificada a la Copa del Mundo, al igual que los campeones vigentes del Mundial. Argentina es primera en la tabla con 38 puntos, mientras que Ecuador es cuarto con 26 unidades. La Selección quiere terminar con una victoria para poder escalar en la tabla de posiciones.

¿Cómo le fue a la Selección en sus enfrentamientos con Argentina? En total, los dos equipos se han enfrentado en 41 ocasiones. Hubo 24 victorias de los albicelestes, cinco victorias de Ecuador y 12 partidos empatados.

El último enfrentamiento entre Ecuador y Argentina ocurrió en los cuartos de final de la Copa América 2024. En ese partido, la Selección igualó 1-1 con el equipo de Lionel Scaloni. El partido se definió por penales y ahí Argentina venció por 4-2.

Los jugadores argentinos celebran la victoria ante Ecuador, por penales, en la Copa América 2024. AFP

El historial del Ecuador vs. Argentina en Eliminatorias

Por Eliminatorias, la ventaja también es de Argentina: los del Río de La Plata han ganado 10 de los 17 partidos que se han disputado. Hubo tres empates y cuatro victorias de la Selección ecuatoriana.

La última igualdad se produjo en el proceso eliminatorio del 2022. Ecuador y Argentina igualaron 1-1, en Guayaquil. Julián Álvarez marcó para los argentinos y Énner Valencia empató, a falta de pocos minutos para el final del juego.

Lionel Messi escapa de la marca de Édison Méndez y Cristhian Noboa, en el partido jugado en junio del 2009. EFE

El último triunfo de Ecuador se produjo en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. El 10 de junio del 2009, el equipo tricolor, dirigido por Sixto Vizuete venció 2-0, con goles de Walter Ayoví y Pablo Palacios a Argentina, dirigida por el mítico Diego Armando Maradona.