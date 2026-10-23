Kompany es hospitalizado tras desmayarse en un entrenamiento del Bayern

El entrenador belga del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, llega antes del partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Bayern de Múnich y el Arsenal FC en Múnich.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, fue hospitalizado este viernes tras un desvanecimiento durante un entrenamiento, informó el club alemán.

Esta indisposición llega después de que el técnico belga, de 40 años, llevara días con una infección vírica.

El malestar, sin embargo, no le impidió estar en el banquillo el miércoles en el partido de la Liga de Campeones de Europa ante el Arsenal (2-2), aunque sí se ausentó el lunes y el martes de los entrenamientos.

Vincent Kompany in medizinischer Obhut. Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb. 🔗 https://t.co/ykFE8U1fKm — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026

También se perdió el martes la conferencia de prensa de la víspera del duelo europeo contra los londinenses.

"Vincent Kompany ha tenido que ser atendido médicamente este viernes después de un desvanecimiento durante el entrenamiento del equipo reserva" y "va a someterse a pruebas médicas más exhaustivas en el hospital", anunció el Bayern en la red social X.

Mientras el entrenador esté de baja médica serán sus adjuntos los que "gestionen los entrenamientos y los partidos", apuntó el club, sin precisar plazos más concretos.

Según el diario Bild, Kompany fue trasladado de urgencia en ambulancia, después de que un helicóptero medicalizado aterrizara incluso en el centro de entrenamiento del gran club alemán.

Kompany ya había dado muestras de no encontrarse bien en el partido del pasado fin de semana en la Bundesliga, en el que el Bayern goleó 6-1 al RB Leipzig.

Entonces permaneció casi todo el encuentro sentado y se le vio cojeando. Ante sus problemas para moverse, entonces fue su adjunto Aaron Danks el que dio las consignas de pie junto al banquillo.

Everyone at Manchester City is wishing a speedy recovery to our former captain and Club legend, Vincent Kompany. Get well soon, Vinny 🩵 https://t.co/fozzCkHGQl — Manchester City (@ManCity) October 23, 2026

El miércoles, contra el Arsenal, Kompany parecía recuperado y se le vio andando con normalidad y ejerciendo sin problemas.

Después de empatar ante los Gunners, Kompany habló en conferencia de prensa sobre su problema médico.

"Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo. La semana pasada atrapé un virus bastante fuerte y no escuché a mi cuerpo. Llegó un momento en el que mi cuerpo me obligó a parar", declaró entonces.