Rudi García deja el cargo de seleccionador de Bélgica

Rudi García durante un partido de España vs. Bélgica en el Mundial 2026.

El entrenador francés Rudi García, que desde febrero de 2025 ocupaba el cargo de seleccionador de Bélgica a la que llevó a cuartos de final del Mundial 2026, abandonará su puesto a finales de julio, anunció la Real Federación de Fútbol Belga (RFBA) este lunes 20 de julio.

"Después de conversaciones con la RFBA, hemos decidido no prolongar el excelente recorrido de estos últimos 18 meses", afirmó García, citado en el comunicado de la institución.

Bajo su dirección, los Diablos Rojos alcanzaron los cuartos de final del Mundial de Norteamérica, ronda en la que cayeron eliminados 2-1 contra España, actual campeona del torneo.

El exentrenador de Lille, Roma, Marsella o Lyon, de 62 años, sucedió en el puesto a Domenico Tedesco y logró sus principales objetivos, manteniendo la división A de la Liga de Naciones y clasificando al Mundial.

A la cabeza de un grupo que contaba todavía con algunos supervivientes de la generación dorada, como Thibaut Courtois o Kevin de Bruyne, García encadenó 18 encuentros sin derrota, habiendo perdido solo en su primer y último encuentro.

Luego de haber logrado remontar de forma milagrosa contra Senegal en dieciseisavos de final (3-2 tras la prórroga, luego de ir perdiendo 0-2 en el minuto 86'), Bélgica goleó a Estados Unidos 4-1.

Ese encuentro estuvo marcado por el polémico levantamiento de la sanción por la FIFA al atacante estadounidense Folarin Balogun.

En cuartos de final, Bélgica empataba contra España hasta los minutos finales, cuando un gol de Mikel Merino (88', 2-1) decidió el encuentro para la Roja, proclamada campeona el domingo contra Argentina.

El gol anotado por Bélgica fue el único que encajó a España en todo el Mundial.