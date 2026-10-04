Así formaría La Tri para enfrentar a Panamá este lunes 5 de octubre

Leonardo Realpe en un entrenamiento con la Selección de Ecuador en Tokio.

"En un partido o dos no podemos sacar conclusiones", dijo Marcelo Gallardo, DT de Ecuador, este domingo 4 de octubre de 2026 en la previa del partido ante Panamá, por el tercer lugar de la Copa Kirin.

El estratega argentino aseguró que en esta semana el plantel se ha sentido más cómodo y que para este último partido se esperan algunas variantes. Añadió que tratará de dar oportunidad a los jugadores que no han sumado minutos durante esta gira asiática.

Asimisno, hizo enfasis en que este es un proceso de observación y que el cuerpo técnico cuenta con una planificación la cual se irá desarrollando para ver los primeros resultados en la siguiente convocatoria de La Tri.

Posible alineación de Ecuador

La Tri formaría de la siguiente manera: Gonzalo Valle; José Hurtado, Leonardo Realpe, Félix Torres, Fricio Caicedo; Denil Castillo, Jordy Alcívar, Jeremy Sarmiento; Alan Minda, Anthony Valencia, Jordy Caicedo.

Cuatro de estos jugadores todavía no han debutado en la era Gallardo y se trata del portero de LDU, Gonzalo Valle, y los defensas José Hurtado, Leonardo Realpe, Fricio Caicedo

Fecha y hora del partido

Ecuador enfrenta a Panamá este lunes 5 de octubre, a la 01:30 (hora de Ecuador), en el estadio de Tokio. El encuentro será transmitido en vivo para todo el territorio nacional por Teleamazonas y en la página web www.teleamazonas.com. La previa empezará a la 01:15.