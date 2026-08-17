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Tolima vs. IDV: fecha y hora para el partido de ida por los octavos de final de Copa Libertadores

Independiente del Valle enfrenta a Deportes Tolima este martes 18 de agosto de 2026, en Ibagué, y la llave se definirá en Quito. 

Un festejo de los jugadores de Independiente del Valle

Tomado de redes sociales

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

17 ago 2026 - 10:58

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Tras el fuerte terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia y que obligó a suspender varios partidos por seguridad, este martes 18 de agosto de 2026, Deportes Tolima recibirá en su territorio a Independiente del Valle, el partido válido por la ide a de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará a las 19:30

El 'Matagigantes' buscará trasladar la jerarquía que ha mostrado en el campeonato local hacia el torneo continental que le permita avanzar en su sueño por levantar el tan anhelado trofeo. 

Tolima, por su parte, luchará con todo para hacer respetar su localía en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, y asegurar su presencia en la siguiente etapa del torneo. 

Posibles alineaciones: 

Así formaría Tolima: Miguel Ortega; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Yordan Osorio, Junior Hernández; Ever Valencia, Sebastián Guzmán, Jorge Cabezas Hurtado, Luis Sánchez, Kelvin Florez y Adrián Parra. 

Posible alineación de IDV: Aldair Quintana; Daykol Romero, Andy Velasco, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar, Juan Angulo, Hugo Quintana, Ronald Briones, Emerson Pata y Carlos González.

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