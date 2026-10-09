Djokovic cae eliminado en su debut en el Masters 1000 de Shanghái

El serbio Novak Djokovic se seca el sudor entre juegos contra el polaco Hubert Hurkacz

Tres días después de haber ganado en Pekín el título 102 de su carrera, el serbio Novak Djokovic (8º del mundo) perdió este viernes 9 de octubre de 2026 en su debut en el Masters 1000 de Shanghái contra el polaco Hubert Hurkacz.

El gigante polaco, campeón de este torneo en 2023 y cuyas últimas temporadas han estado marcadas por las lesiones, se impuso al ganador de 24 títulos del Grand Slam por un claro 6-4 y 6-3, en apenas hora y media de partido.

Esta derrota supone un duro revés en las opciones de Djokovic para disputar del 15 al 22 de noviembre el Masters, el torneo que reunirá en Turín a los ocho mejores tenistas del año y que el serbio ya ha ganado en siete ocasiones.

Actualmente ocupa el noveno puesto en la "Race", la clasificación que sólo tiene en cuenta los resultados de 2026 y que determina los jugadores que disputan el Masters.

Este viernes, como ya le ocurrió en sus primeros partidos en Pekín, el serbio de 39 años pareció tener dificultades físicas.

"Es suficiente con perder tu servicio una vez en cada set para perder el partido y eso fue lo que pasó", declaró Djokovic, que añadió que "es muy duro" enfrentarse en una primera ronda ante un jugador como Hurkacz.

Pese a la derrota, el serbio no se mostró muy negativo: "Tuve una gran semana en Pekín y ahora espero poder descansar un poco y prepararme para la temporada bajo techo".