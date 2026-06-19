La samba ya se vive en Filadelfia antes del Brasil-Haití del Mundial 2026

Miles de hinchas de Brasil ya se concentran en Filadelfia para presenciar el encuentro de su Selección ante Haití.

Filadelfia impone un ambiente de amarillo y verde en la previa del partido entre Brasil y Haití por el Mundial 2026. Desde un día antes del encuentro, cientos de aficionados brasileños se congregan en las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, para cantar, bailar y alentar a la Canarinha.

La celebración también se traslada a restaurantes y barrios con fuerte presencia brasileña, donde la llegada de los hinchas llena los locales y anticipa un estadio con amplio respaldo para la selección dirigida por Carlo Ancelotti. Medios locales destacan que el ambiente recuerda a un carnaval, con música, tambores y familias enteras reunidas para acompañar al equipo.

Uno de los detalles más llamativos de la previa tiene como protagonista a la famosa estatua de Rocky Balboa.

A diferencia de otras aficiones, los seguidores brasileños evitan colocar la camiseta de su selección sobre el monumento por una superstición conocida como la "maldición de Rocky", que asocia ese gesto con derrotas deportivas. Incluso se mantiene vigilancia en el lugar para impedir que alguien vista la estatua con los colores de Brasil.

Mientras tanto, la comunidad haitiana también vive el partido con entusiasmo. En el barrio de Olney, conocido como "Little Haiti", aficionados se reúnen en restaurantes y centros comunitarios para celebrar el histórico regreso de su selección a una Copa del Mundo después de 52 años.