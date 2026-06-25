Los Elefantes hacen historia: Costa de Marfil clasifica a la siguiente ronda del Mundial 2026

Costa de Marfil sella su pase a la siguiente ronda tras vencer a Curazao

Costa de Marfil superó este jueves por primera vez la fase de grupos de un Mundial al ganar 2-0 a Curazao y avanzar a dieciseisavos de final de Norteamérica 2026 como segundo del Grupo E.

Con este resultado, Alemania y Costa de Marfil quedaron con seis puntos cada uno en el Grupo E, pero los germanos fueron primeros por su victoria en el duelo directo.

Los goles de los Elefantes

Los goles de la victoria de los Elefantes este jueves en Filadelfia fueron anotados por Nicolas Pepe a los 7 y 64 minutos.

Pepe, atacante del Villarreal, aprovechó un fallo defensivo para anotar con un preciso taconazo con la izquierda la primera diana, mientras que la segunda llegó tras un zurdazo al palo largo.

Costa de Marfil había participado previamente en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde no logró superqar la fase de grupos.