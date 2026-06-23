Mbappé se convierte en 'inspector de cancha' tras tormenta en Filadelfia

El partido de Francia e Irak fue suspendido temporalmente debido a una alerta de tormenta en Filadelfia.

Una noche completamente insólita se vivió en Filadelfia tras una tormenta que obligó a interrumpir el encuentro por más de dos horas.

Una vez que el clima lo permitió, los protagonistas regresaron a la cancha, pero fue Kylian Mbappé quien se robó la atención por su extrema concentración.

Al pisar el césped que se encontraba totalmente inundado, el capitán de los "Bleus" asumió un rol meticuloso antes de reiniciar el compromiso.

El delantero examinó detalladamente las condiciones del terreno de juego para garantizar que se pudiera jugar.

El rol de "Inspector Mbappé" en la cancha

El número 10 francés no dudó en ponerse al frente de la situación y comenzó a dirigir al personal de mantenimiento del escenario deportivo.

Con gestos claros, les indicó los puntos estratégicos donde debían evacuar el agua estancada.

El personal del estadio utilizó rodillos y escobas bajo la estricta mirada del futbolista. Esta actitud de líder demostró que el atacante no quería dejar absolutamente nada al azar antes de volver a jugar.

¿Quién es el exigente capitán de Francia?

Kylian Mbappé es el actual portador del número 10 y líder de la selección francesa de fútbol.

Su rol va más allá de su capacidad goleadora, consolidándose como el "patrón" del equipo que asume la responsabilidad total dentro de la cancha.

Su perfeccionismo lo lleva a cuidar cada detalle del espectáculo, demostrando que su capitanía implica velar por la seguridad del juego y el correcto desarrollo del partido en escenarios internacionales.