Daniel Muñoz, el león de Colombia que ruge en el Mundial con goles y como lateral

México - 23 de junio de 2026. Daniel Muñoz, de Colombia, reacciona tras la anulación de su gol.

Un antiguo barrabrava tiene soñando a Colombia en el Mundial. Su nombre es Daniel Muñoz y aunque figura como defensor, es una carta de lujo en el ataque cafetero con sus irrupciones feroces.

El lateral derecho de 30 años es el jugador que más ha hecho vibrar a los miles de fanáticos colombianos que se tomaron las calles y los estadios de México con dos goles en dos partidos, ante Uzbekistán y el martes frente a República Democrática del Congo.

Visitante recurrente del área rival, cabeceador y temperamental, tiene a la selección colombiana como líder del Grupo K gracias a la última victoria por 1-0.

Con sus anotaciones y su versatilidad ofrece una alternativa para el seleccionador Néstor Lorenzo ante la falta de gol de atacantes como Luis Javier Suárez y James Rodríguez.

Muñoz tiene en su ADN el espíritu combativo y la entrega por la camiseta. En fotografías aparece de adolescente como miembro de la barra brava del Atlético Nacional de Medellín y ahora exhibe en su pecho una manada de leones tatuada.

El martes en Guadalajara, después de vencer a los congoleños, afirmó que los colombianos compitieron como "leones hambrientos" detrás de la "presa".

En el Mundial de Norteamérica es el único defensor que ha marcado más de un gol en la batalla por la bota de oro del torneo que lidera el astro argentino Lionel Messi, con cinco.

Recompensa

El lateral sensación del Mundial llegó tarde al fútbol. De niño fue llevado a probarse en clubes de México, España, Francia e Italia, pero ninguno lo aceptó y llegó a considerar abandonar su sueño de ser profesional.

Con 21 años debutó en 2017 con Águilas Doradas y luego se convirtió en referente del equipo de sus amores. De Atlético Nacional dio el salto al Genk de Bélgica y después a su club actual, el Crystal Palace.

En Inglaterra también es un lateral con alma de atacante gracias al esquema de juego del saliente entrenador Oliver Glasner, en el que juega como carrillero en una defensa de cinco jugadores.

Aunque la selección de Lorenzo juega con cuatro en la retaguardia, sus compañeros hacen movimientos que lo favorecen para que se desprenda, vaya al ataque y sea una sorpresa que desestabiliza a los rivales.

Es un equipo "que juega arriba, con los laterales subidos" y que equilibra con la labor del mediocampista Jefferson Lerma y los centrales Davinson Sánchez y Jhon Lucumí, que forman un "triángulo espectacular", dijo Lorenzo el martes.-Legado-

Muñoz porta el dorsal 2 del mítico defensor Andrés Escobar, asesinado el 2 de julio de 1994, pocos días después de la eliminación de Colombia del Mundial de Estados Unidos, en el que marcó un autogol.

En el festejo del gol ante RD Congo REUTERS

Escobar, baleado luego de discutir con narcotraficantes en una discoteca, también es una leyenda de Atlético Nacional.

Muñoz ya había sido figura en la Copa América de 2024. Pero por su fuerte carácter fue expulsado en la semifinal ante Uruguay por un codazo y se perdió la final ante Argentina, que ganó con un ajustado 1-0.

Arrepentido, Muñoz se disculpó entonces: "Desde el primer minuto que disputé con esta camiseta me propuse dar la vida por estos colores, unos días salieron bien, otros no tan bien. Hoy justo fue un día de esos que me marcará para siempre".

En el Mundial tiene una nueva oportunidad para reescribir esa historia.