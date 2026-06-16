Ecuador ya entrena pensando en Curazao: las últimas novedades de la Tri en el Mundial 2026

El entrenamiento de la Selección de Ecuador en Estados Unidos

La selección de Ecuador ya dio vuelta a la página tras la caída en el debut mundialista y cumplió este martes 16 de junio su jornada de entrenamientos enfocada en corregir errores tácticos.

El cuerpo técnico comandado por Sebastián Beccacece priorizó la concentración absoluta en el complejo deportivo del Columbus Crew en Ohio, escenario donde el combinado nacional acelera la planificación física y estratégica antes de su crucial viaje a la sede del segundo encuentro.

Las buenas noticias marcaron el inicio de la jornada con la recuperación de los volantes Alan Minda y Alan Franco, quienes entrenaron en óptimas condiciones físicas junto al resto del grupo.

Ambos futbolistas habían encendido las alarmas del cuerpo médico tras sufrir fuertes golpes en el exigente partido ante Costa de Marfil, pero quedaron completamente descartados de lesiones de gravedad y estarán disponibles para el cuerpo técnico.

La planificación del día dividió los trabajos según el desgaste físico de los seleccionados en el debut del Grupo E. Aquellos futbolistas que sumaron la mayor cantidad de minutos frente al conjunto africano realizaron estrictas tareas de regeneración y gimnasio, mientras que los elementos que no vieron acción o ingresaron al cambio protagonizaron los ejercicios con pelota de mayor intensidad sobre el césped.

Previo al arranque formal de las actividades, el plantel ratificó su unión mediante una extensa charla y un emotivo abrazo grupal en el círculo central liderado por los referentes del equipo.

Con el grupo completamente enfocado, la Tri ultima los detalles para el trascendental partido de este sábado 20 de junio ante Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde buscará obligatoriamente los tres puntos para seguir con vida en la cita máxima.