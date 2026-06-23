Enner Valencia, blanco de críticas cuando Ecuador se juega la vida en el Mundial 2026

EE. UU. - 20 de junio de 2026. Enner Valencia de Ecuador con Leandro Bacuna y Tahith Chong de Curazao.

Nadie ha marcado tantos goles como Enner Valencia en la selección de Ecuador, pero su falta de puntería en el Mundial de Norteamérica lo tiene bajo fuego rumbo al decisivo partido del jueves frente a Alemania.

"Superman" Valencia, de 36 años, ha firmado 49 goles con el equipo nacional, incluidos seis de los 14 en el historial de Ecuador de sus cinco participaciones en la Copa del Mundo.

Sin embargo, la actual edición en Estados Unidos, México y Canadá ha sido kriptonita para él.

Ha hecho ocho tiros en las dos primeras presentaciones del equipo entrenado por el argentino Sebastián Beccacece, sin mover la red, y es cuestionado por fallos clamorosos.

Debido a la falta de efectividad del goleador y de sus compañeros, Ecuador perdió 1-0 con Costa de Marfil y empató 0-0 con el debutante Curazao, a pesar de haber generado decenas de claras ocasiones de peligro.

Con apenas un punto como Curazao en el Grupo E, dominado por Alemania con seis unidades y Costa de Marfil con tres, Ecuador está al borde de la eliminación. "El arco no se nos quiere abrir", lamentó Valencia.

"Es normal (que haya críticas), porque de seis puntos sacamos uno", agregó el atacante del Pachuca mexicano. Valencia es el máximo artillero mundialista de Ecuador, por delante de Agustín Delgado, que sumó tres tantos en la máxima cita del fútbol.

Grupo E - Costa de Marfil vs. Ecuador - Estadio Filadelfia, Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. - 14 de junio de 2026. Enner Valencia, de Ecuador, reacciona después de que Alan Minda fallara una oportunidad de marcar. IMAGN IMAGES via Reuters

"Tristeza"

Después de acabar en el segundo lugar de la eliminatoria sudamericana, solo por detrás de la campeona mundial Argentina, Ecuador llegó con grandes expectativas al Mundial 2026.

Muchos hablaron de "generación de oro", con futbolistas como Moisés Caicedo (Chelsea), Willian Pacho (Paris Saint-Germain) y Piero Hincapié (Arsenal).

"Realmente es una tristeza desperdiciar esta camada de jugadores", cuestionó "Tin" Delgado, con la voz temblorosa por el disgusto que representó el empate con Curazao, en un partido en que el portero de los caribeños, Eloy Room, hizo un total de 15 paradas.

Cinco de los bloqueos de Room fueron ante remates de Valencia. Las redes sociales se han llenado de críticas, desde todas las esferas, incluida la política.

El congresista Sergio Peña publicó: "Enner Valencia ha perdido goles increíbles toda la vida". Ausente en el Mundial por una lesión, el delantero ecuatoriano Leonardo Campana prefirió dar un voto de confianza a Beccacece y los suyos.

"Desde afuera se ve todo más fácil", pero "dentro de la cancha son tantas emociones, la ansiedad, la presión de querer hacer un gol", dijo Campana en una entrevista con el portal de la MLS estadounidense, liga en la que juega con la camiseta del New England Revolution.

"Sé cómo son mis compañeros" y "no he perdido la fe", agregó.

Grupo E - Ecuador vs. Curazao - Estadio Kansas City, Kansas City, Missouri, EE. UU. - 20 de junio de 2026. Enner Valencia de Ecuador en acción. IMAGN IMAGES via Reuters

"Un partido más"

Para Ecuador, incluso el escenario de buscar uno de los ocho cupos destinados a los mejores terceros de las doce llaves del torneo es complicado.

Solo un buen resultado frente a la tetreacampeona mundial Alemania puede despejar el panorama. "Seguimos luchando y trabajando. Tenemos un partido más", expresó Valencia.

El veterano delantero anotó ocho goles en 22 partidos en la temporada 2025-2026 del fútbol mexicano, después de haber vivido un año complicado en el Internacional de Porto Alegre brasileño.

Solo pudo anotar una vez en 14 presentaciones en el Brasileirão del año pasado.