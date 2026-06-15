Récord negativo: Oyarzabal, 30 minutos sin tocar el balón en el Mundial 2026

Mikel Oyarzabal no tocó la pelota en los primeros 30 minutos del debut de España en el Mundial 2026.

Mikel Oyarzabal marcó un hito negativo en el debut de la selección española en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde, este lunes 15 de junio de 2026.

En el debut de España el delantero pasó los primeros 30 minutos del partido sin registrar un solo toque de balón, pese a que su equipo dominó ampliamente la posesión.

Según datos recogidos por Opta y difundidos por medios españoles, se trata de un registro inédito en la Copa del Mundo desde que existen estadísticas detalladas, en 1966.

La situación llamó especialmente la atención porque España controló cerca del 75% de la posesión y generó numerosas ocasiones de gol, pero Oyarzabal, que actuó como único delantero centro, no intervino en el juego hasta el minuto 31.

El encuentro terminó con un sorpresivo empate 0-0 frente a la debutante selección de Cabo Verde, cuyo arquero Vozinha fue una de las grandes figuras del partido al evitar varias ocasiones claras de los españoles.

Oyarzabal llegó al Mundial como uno de los atacantes más importantes de España y venía de una buena racha goleadora con la selección.

Incluso, días antes del torneo, FIFA lo destacaba como uno de los jugadores de confianza del técnico Luis de la Fuente.