Moisés Caicedo defendió a un hincha durante amistoso de Ecuador en Guatemala

Moisés Caicedo protegió a un aficionado guatemalteco de los guardias de seguridad

La Selección de Ecuador cerró su gira de amistosos con una victoria 3-0, pero uno de los momentos más comentados del encuentro tuvo como protagonista a Moisés Caicedo fuera de la jugada.

El volante ecuatoriano intervino para proteger a un hincha de Guatemala que había ingresado al campo y era retirado por miembros de seguridad.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo Caicedo se acerca al aficionado y pide calma mientras el personal intentaba controlar la situación. El gesto fue ampliamente destacado por usuarios y aficionados, quienes resaltaron la actitud del futbolista ecuatoriano.

Dentro del partido, Ecuador mostró superioridad ofensiva y generó múltiples ocasiones de gol durante gran parte del encuentro.

Los goles de la Tri llegaron por intermedio de Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Nilson Angulo, quienes sellaron el triunfo ecuatoriano.

Además, Alan Minda y Kenny Arévalo fueron dos de los jugadores más destacados del compromiso por su velocidad y profundidad en ataque.

Tras la pausa de hidratación en el segundo tiempo, Ecuador logró ampliar la ventaja y sentenciar el encuentro con mayor contundencia.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece finalizó así su serie de amistosos dejando buenas sensaciones tanto en funcionamiento colectivo como en rendimiento individual de varios futbolistas jóvenes.