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¿Quién juega hoy en el partido de apertura en el Mundial 2026?

Este jueves 11 de junio se inicia el Mundial 2026. México y Sudáfrica se enfrentarán en el partido inaugural en el Estadio Azteca. 

Trionda, pelota oficial del Mundial 2026.

FIFA

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

11 jun 2026 - 11:19

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¡La espera terminó! Este jueves 11 de junio empieza oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el mítico Estadio Azteca será testigo del primer partido de la competencia. México y Sudáfrica volverán a enfrentarse en la inauguración del torneo, tal como ocurrió en el Mundial de 2010. 

El Tri saltará a la cancha como uno de los anfitriones de la edición más grande de la historia. El encuentro se jugará a las 14:00 (hora de Ecuador). 

México, ubicado en el puesto 14 del ranking FIFA, buscará aprovechar su condición de local y coanfitrión del torneo para obtener su primera victoria y cambiar la suerte de hace 16 años. 

Los 'Bafana Bafana', por su parte, llegan motivados y con el objetivo de no repetir el marcador de aquel encuentro en la inauguración del Mundial de Sudáfrica 2010, donde el partido terminó 1-1. 

Canales oficiales para ver la inauguración y el partido en vivo en Ecuador

El primer partido del Mundial 2026 será transmitido EN VIVO y en señal abierta para todo el territorio ecuatoriano a través de Teleamazonas y teleamazonas.com. 

Además, el Canal de la Familia Ecuatoriana también transmitirá la primera ceremonia de inauguración que empezará a las 12:30 de este jueves. 

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