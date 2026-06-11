¿Quién juega hoy en el partido de apertura en el Mundial 2026?

¡La espera terminó! Este jueves 11 de junio empieza oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el mítico Estadio Azteca será testigo del primer partido de la competencia. México y Sudáfrica volverán a enfrentarse en la inauguración del torneo, tal como ocurrió en el Mundial de 2010.

El Tri saltará a la cancha como uno de los anfitriones de la edición más grande de la historia. El encuentro se jugará a las 14:00 (hora de Ecuador).

México, ubicado en el puesto 14 del ranking FIFA, buscará aprovechar su condición de local y coanfitrión del torneo para obtener su primera victoria y cambiar la suerte de hace 16 años.

Los 'Bafana Bafana', por su parte, llegan motivados y con el objetivo de no repetir el marcador de aquel encuentro en la inauguración del Mundial de Sudáfrica 2010, donde el partido terminó 1-1.

Canales oficiales para ver la inauguración y el partido en vivo en Ecuador

El primer partido del Mundial 2026 será transmitido EN VIVO y en señal abierta para todo el territorio ecuatoriano a través de Teleamazonas y teleamazonas.com.

Además, el Canal de la Familia Ecuatoriana también transmitirá la primera ceremonia de inauguración que empezará a las 12:30 de este jueves.